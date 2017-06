Trump muda política dos EUA para Cuba

Estados Unidos — O presidente Donald Trump deve anunciar hoje a nova política com Cuba, durante uma aparição em Miami. Entre os assuntos sobre a mesa estão cortes nas viagens dos Estados Unidos a Cuba e a proibição de fazer negócios com o conglomerado vinculado a militares que controla grande parte da economia cubana. Cubanos comuns estão se preparando para o pior. Em toda a ilha, as pessoas de todas as idades, profissões e crenças políticas esperam crescentes tensões, menos turistas americanos e um período difícil para visitar parentes nos EUA. Alguns questionam a sabedoria de se desfazer de uma política que começou a mostrar resultados, aumentando o número de cubanos economicamente independentes do governo. Em 1980, cerca de 125 mil cubanos fugiram do porto de Mariel em barcos para os EUA, no maior êxodo de refugiados da história cubana moderna. Hoje, a cidade localizada 30 milhas a oeste de Havana é o lar da principal instalação de carga do condado. Em dezembro de 2014, o presidente Barack Obama havia anunciado que os EUA deixariam de tentar empurrar Cuba para o colapso.

Hillary

Estados Unidos — O presidente Donald Trump questionou no Twitter por que os negócios da família de Hillary Clinton e dos democratas com a Rússia não são investigados, mas os “não negócios” dele sim. Ele escreveu que Hillary destruiu telefones com martelo, apagou emails e o marido dela se encontrou com o procurador-geral. “E eles falam sobre obstrução?”, questionou Trump. O jornal The Washington Post noticiou que o vice-presidente Mike Pence contratou assessores jurídicos externos para ajudar com as consultas do comitê do Congresso.

Abuso

Venezuela — A Human Rights Watch pediu a seis altos funcionários da Venezuela que respondessem por supostas violações de direitos humanos cometidos durante a repressão aos protestos que abalaram o país nos últimos dois meses. A organização humanitária apontou, entre outros, o ministro da Defesa, o comandante Vladimir Padrino López; o alto comando da Guarda Nacional, major geral José Antonio Benavides Torres; o ministro do Interior, major general Néstor Reverol; e o general Carlos Alfredo Pérez Ampueda, diretor da Polícia Nacional Bolivariana.

Creche

China — Pelo menos sete pessoas morreram e 59 ficaram feridas após uma explosão ontem na entrada de uma creche no Leste da China, segundo a imprensa oficial. A explosão aconteceu pouco antes das 17 horas (no horário local, 6 horas em Brasília) na entrada da creche, justamente quando as crianças e suas famílias saíam do estabelecimento, enquanto outros menores aguardavam a chegada de seus parentes para pegá-los, disseram as autoridades. Em um vídeo publicado em redes sociais, pode-se ver uma cena caótica na entrada da creche.

Incêndio

Reino Unido — A Polícia Metropolitana de Londres elevou ontem para 17 o número de mortos no incêndio ocorrido em um edifício residencial na zona oeste da capital britânica e informou que dezenas de pessoas continuam desaparecidas. O comandante Stuart Cundy indicou que o número de mortos pode aumentar. A tragédia aconteceu no edifício Grenfell, um imóvel de 24 andares e 120 apartamentos, onde viviam entre 400 e 600 pessoas. O Corpo de Bombeiros informou que não esperava encontrar mais ninguém com vida.