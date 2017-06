Paraquedista é internado após salto de speed fly na Pedra Bonita, no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O paraquedista Leandro Leal Gomes, 36, foi resgatado na tarde desta quinta-feira (15) por bombeiros na mata próximo da Pedra Bonita, em São Conrado, na zona sul do Rio. Ele caiu após saltar com um speedfly, um parapente de alta velocidade. Por causa da dificuldade de acessar o local da queda, o resgate demorou cerca de três horas e foi feito de helicóptero. Segundo o Corpo de Bombeiros, Gomes foi internado no hospital Miguel Couto em estado grave. O paraquedista sofreu fraturas e escoriações. De acordo com boletim médico, o quadro do paciente é estável. Testemunhas relataram que, minutos antes do acidente, ele já teria tentado saltar sem sucesso. A Pedra Bonita tem 696 metros de altitude e é o ponto mais usado para saltos de asa-delta no Rio. Gomes não usou a pista de decolagem oficial. Em agosto de 2015, o paraquedista Tiago Amorim Cobra, 48, morreu em circunstâncias semelhantes ao tentar saltar de speed fly na mesma região.