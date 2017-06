Biquini Cavadão volta a Curitiba

O Teatro Positivo, em Curitiba, recebe hoje o show da banda Biquini Cavadão apresentando seu novo disco de inéditas, ‘As voltas que o mundo dá’, com produção de Liminha e gravado no estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro. O espetáculo, realizado pela Prime (www.maisumadaprime.com.br), tem 2 horas de duração e começa às 21h15.

Com quase 35 anos de estrada, o Biquini continua produzindo músicas. Neste novo álbum (o 16º da banda) são 12 composições inéditas e letras que relatam as vivências, conquistas e derrotas de Bruno Gouveia (vocalista), Carlos Coelho (guitarrista), Miguel Flores da Cunha (tecladista) e Álvaro Birita (baterista).

Sem baixista desde o ano 2000, a banda convidou o próprio Liminha para assumir a função. A química deu tão certo que o lendário produtor colaborou também com gravações adicionais de violão, bandolim, guitarra e loops. ‘As voltas que o mundo dá’ é o primeiro disco de inéditas da banda desde Roda-Gigante, em 2013.

Tendo como carro-chefe a música ‘Um rio sempre beija o mar’, os fãs do Biquini também vão deleitar-se com as novas ‘Soltos pelo ar’, ‘Arco-Íris’, ‘Descobrimentos’ e ‘A saudade é o museu do amor’, entre outras, além dos hits ‘Tédio’, ‘Timidez’, ‘Vento Ventania’ e ‘Zé Ninguém’.

O novo disco do Biquini Cavadão está disponível somente nas plataformas digitais, seguindo a tendência mundial na nova forma de se comunicar com o público e de distribuir músicas. A capa do disco leva a assinatura do artista plástico Otávio Bittencourt.



Serviço:

O quê: Biquini Cavadão

Quando: Hoje, às 21h15

Onde: Teatro Positivo

Quando: R$ 65 a R$ 190, no Disk Ingresso