Concerto vai homenagear Hermeto Pascoal e Sivuca

João Pedro Teixeira: “Este concerto está na quinta edição. Hermeto é meu padrinho musical e há 12 anos (foto: André Aguiar)

Um show para ficar na memória e no coração. “Concerto Sinfônico em Homenagem a Hermeto Pascoal e Sivuca” acontecendo domingo, às 10h30, no Teatro Guaíra. Uma única e inesquecível apresentação vai reunir a Orquestra Cordas do Iguaçu e o acordeonista João Pedro Teixeira. Juntos, eles vão relembrar os grandes sucessos desses dois gigantes da música popular brasileira em um espetáculo que comemora os 81 anos do alagoano Pascoal. Nessa que é a sexta edição do evento, a produção vai homenagear também o músico Sivuca, pernambucano, que completaria 87 anos, e que é o padrinho musical de Hermeto Pascoal. Eles trilharam suas histórias na música lado a lado. Ambos compositores, arranjadores, sanfoneiros, ganharam o mundo pela qualidade artística e pela grande versatilidade musical que transita pela música erudita e pela MPB.

“Este concerto está na quinta edição. Hermeto é meu padrinho musical e há 12 anos. Esse ano teremos um plus, vamos homenagear tamém o Sivuca, que foi um grande parceiro musical de Hermeto. Os dois são gênios, da musica do arcodeon. O legal é que uma formação inusitada: acordeon e orquestra”, explica Teixeira.

A apresentação em Curitiba traz o rico conjunto de suas obras através da música clássica da Orquestra Cordas do Iguaçu, formada por jovens e crianças que compõem o Projeto Cordas do Paraná. São alunos de Tunas e Pinhais que recebem curso gratuito de música. A regência fica a cargo do maestro Edivaldo Chiquini. Eles vão mostrar canções de Pascoal como Bebê, O Ovo, Chorinho Pra ele e de Sivuca como Um tom pra Jobim, choro de cordel, entre outras. Um dos pontos altos do espetáculo, é a participação do expoente acordeonista João Pedro Teixeira, apadrinhado de Hermeto Pascoal, que fará uma homenagem especial apresentando um solo da obra Modo Perpétuo, de Paganini, peça erudita que consagrou Sivuca internacionalmente.

SERVIÇO

O quê: Concerto em Homenagem a Hermeto Pascoal e Sivuca

Quando: 18 de junho às 10h30

Onde: Teatro Guaíra – Grande Auditório

Quanto: R$ 30 a meia entrada plateia e R$ 20 a meia entrada 1º e 2º balcão. Criança até dois anos não paga ingresso.

Ponto de Venda: Disk Ingressos e bilheteria do teatro