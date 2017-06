Liga suspende desfiles do Carnaval 2018 no Rio

O desfile das escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro está suspenso, pelo menos até segunda ordem. Na noite desta quarta-feira, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) publicou uma nota oficial em que anunciou a suspensão. Trata-se de um protesto ao corte de 50% nos recursos de subvenção anunciado pelo prefeito Marcelo Crivella, na segunda-feira. De acordo com a prefeitura, a diferença seria transferida para aumentar o repasse de manutenção de creches conveniadas com o município. Atualmente, cerca de 15 mil alunos são atendidos em 158 unidades. As agremiações receberam cerca de R$ 24 milhões para os desfiles de 2017, e, agora, 50% do valor seria revertido para melhorar a alimentação e o material escolar das crianças.

Sabrina Sato faz pose de balé e "quebra" a internet

A apresentadora Sabrina Sato "quebrou" a internet, ontem, ao publicar uma foto em pose de balé. Em seu perfil no Instagram, ela colocou duas fotos de um ensaio em que faz balé só de top e calcinha. Consequentemente, o corpão sarado e bronzeado aparece em evidência. "Que lacre", afirmou um internauta. "Surra de sensualidade", brincou outro. "Gente do céu essa mulher é perfeita linda", disse um terceiro. "Deusa demais da conta", elogiou mais um. Até a tarde de ontem, a postagem tinha mais de 132 mil curtidas.

Ticiane Pinheiro passa trote para o namorado, César Tralli

Ticiane Pinheiro passou um trote no namorado, o jornalista César Tralli, em seu canal no Youtube. A apresentadora da Record gravou e publicou na internet um telefonema entre ela e César na qual conduz a conversa a partir de uma lista de palavras e frases engraçadas - como "papel de trouxa", "comi ração" e "niver na laje". Tralli, sem saber da brincadeira, se diverte com a conversa sem sentido de Tici. "Você está tomando álcool zulu, é isso?", pergunta o jornalista. O conteúdo da conversa só piora: Seguindo as palavras do jogo, Tici diz que vai mandar nudes para mostrar que está peluda, e que comeu quiabo, teve diarreia e a bunda ficou caída. "Amor, que coisa mais broxante! Nunca ouvi você falar tanta m* em tão pouco tempo! Estou suando de nervoso" "Juro que na lua de mel vou ficar bonitinha", diz Tici. "Você acha que vai ter lua de mel assim?", pergunta Tralli. "Você peluda, comendo quiabo, peidando", brinca.

Golpe do McDonald's no WhatsApp atinge 100 mil pessoas em 24 horas

Uma falsa promoção que circula no WhatsApp está prometendo um cupom no valor de R$ 70 na rede do McDonald's. Segundo dados da empresa de segurança digital PSafe, o golpe já afetou mais de 100 mil pessoas em menos de 24 horas até o dia de ontem. O truque circula rapidamente porque, para validar o suposto cupom, o usuário precisa compartilhar o link do anúncio com outros 10 contatos. Ao seguir as orientações, o usuário é induzido a fazer o cadastro em sites maliciosos. Esses endereços efetuam cobranças indevidas ou baixam apps falsos (que podem infectar o smartphone), deixando o aparelho vulnerável a outros tipos de crimes ou prejuízo financeiro.

Anitta diz que sofre preconceito por rebolar e fazer plástica

Desde que lançou seu mais novo hit, "Paradinha", a cantora Anitta, 24 anos, não tem parado quieta. Ainda assim, já com pinta de estrela pop mundial, a cantora afirma que continua sofrendo com as críticas no seu país. "Aqui no Brasil, ainda existe muito preconceito comigo por conta do ritmo que eu canto, por ser muito nova, por rebolar, por fazer plástica e assumir", desafabou a cantora. “"Eu vim da favela, vim do nada, não tenho nenhum milionário injetando dinheiro em mim”.

Níver do dia

Débora Nascimento, Atriz brasileira, 32 anos