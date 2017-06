Travesti é morta a pauladas após sofrer ameaça em Uberlândia, diz PM

CAROLINA LINHARES BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma travesti foi morta a pauladas na noite desta quarta (14) em Uberlândia (MG). Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 23h, quando dois homens saíram de um carro branco e abordaram a vítima, Renato Laurindo, 24, na rua. Renato estava acompanhado de seu namorado, que não conseguiu impedir a agressão. O casal voltava de uma festa de aniversário infantil, ainda segundo a PM. Os agressores portavam um pedaço de pau e um revólver. Renato morreu no local por afundamento de crânio. De acordo com uma testemunha ouvida pela polícia, Renato já havia sido ameaçado de morte. A testemunha afirmou que ele costumava se prostituir próximo ao local do crime e que a ameaça ocorreu durante uma discussão com um cliente. A delegacia de plantão da Polícia Civil não soube dar informações sobre a investigação do crime, já que a divisão de homicídios não estava funcionando neste feriado.