Polskafest garante diversão até domingo

Polskafest tem diversas opções de comidas típlicas, além de shows e bebidas (foto: Franklin de Freitas)

Começou ontem, no município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, a 1ª edição da PolskaFest, no Parque Cachoeira (Rua Ceará, nº 65). A festa ,que vai até domingo (18), tem como objetivo valorizar a cultura polonesa e também comemorar os 140 anos da imigração no Paraná. Além da extensa programação cultural, o público poderá apreciar pratos típicos da culinária polonesa e de outras culturas.

Um dos destaques será o tradicional prato polonês pierogi, que será servido por Sonia Bacelar Gastronomia, com recheio de batata com requeijão, que acompanha o molho bolonhesa, béchamel ou funghi. Pela Dona Deja Massas Caseiras, serão oferecidas várias massas. Serão pierogis com recheios de ricota, ricota com batata, ricota com bacon e ricota com frango.

O cardápio de massas ainda terá macarrão talharim caseiro, macarrão espaguete, nhoque, ravioli com batata salsa e carne seca, além do ravioli de espinafre com recheio de ricota e tomate seco. As massas serão servidas em porções, com as seguintes opções de molho: bolonhesa, branco ou bacon.

Grupos folclóricos se apresentam

O evento terá uma programação diversificada, com atrações culturais voltadas para toda a família. Serão apresentações de danças típicas com grupos folclóricos poloneses e de etnias convidas, shows, gastronomia, bebidas e atrativos para as crianças.

O visitante vai encontrar uma variedade de bebidas, além de cervejas artesanais a . Haverá a Vila da Vodka com uma equipe fazendo desde a tradicional shot dose para o brinde polonês tão conhecido, em que se ergue o copo e se exclama “Nazdrovia”, até drinks mais leves que recebem sucos e pedaços de fruta.

Serviço:

O quê: 1ª Edição do PolskaFest

Quando: 16,17 e 18 de junho de 2017, dasas 11h às 22h.

Onde: Parque Cachoeira (Rua Ceará, nº 65) em Araucária.

Quanto: R$ 12 (meia entrada) e R$ 24 (inteira)

Ingressos: Disk Ingressos: 41 3315-0808 - www.diskingressos.com.br