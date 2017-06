Dois clubes tradicionais de Curitiba, Thalia e Santa Mônica, levarão ao Pavilhão Étnico no próximo domingo (18/6) as tradições germânicas e brasileiras. A apresentação no Memorial de Curitiba começa às 11h, com o Grupo Folclórico Germânico Original Einigkeit Tanzgruppe, da Sociedade Thalia, fundado em 1990, e que preserva as tradições germânicas da Áustria, Suíça e Alemanha.