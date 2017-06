Celebração do Corpus Christi reúne 100 mil curitibanos

Tapetes decorados foram concentrados na Avenida Cândido de Abreu neste ano (foto: Vagner Rosário)

Cem mil fiéis participaram ontem da celebração de Corpus Christi em Curitiba, segundo a Arquidiocese. A comemoração começou logo cedo com a montagem de dois quilômetros de tapetes decorados. Neste ano, os tapetes foram concentrados na Avenida Cândido de Abreu com a participação de 57 paróquias.

A montagem dos tapetes foi separada em 86 lotes com o tamanho de 15x2 metros cada e atraiu muitos curitibanos. “Todo ano, a gente vem ver este trabalho minuncioso no chão. É emocionante ver tanto empenho dos fieis. Um momento de fé, celebrada de outra forma”, disse a advogada Sandra Mercer.

A celebração do Corpus Christi continuou às 15 horas com a Santa Missa, comandada pelo Arcebispo Dom José Antônio Peruzzo e com a participação do Padre Reginaldo Manzotti, na frente da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz, na Praça Tiradentes.

Após a Santa Missa, os fieis seguiram natradicional procissão por cima dos tapetes enfeitados na Avenida Cândido de Abreu até o Centro Cívico. A celebração, então, terminou com bênção do Santíssimo Sacramento no Centro Cívico, na Praça Nossa Senhora de Salete.

A festa neste ano homenageou Nossa Senhora, em comemoração aos 300 anos do encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. A procissão contará com paradas temáticas para homenagear Nossa Senhora. Neste ano os tapetes contaram com muitas decorações referenciando a Virgem Maria, mas também pode ser visto nos tapetes a defesa do meio ambiente, em alusão à Campanha da Fraternidade 2017: “Biomas brasileiros e defesa da vida”, entre outros temas da fé católica.

Corpus Christi é uma expressão oriunda do latim que significa Corpo de Cristo. É considerada uma das festas mais importantes para a Igreja Católica, pois celebra o mistério da Eucaristia, ou seja, o sacramento do sangue e corpo de Jesus.