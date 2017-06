Em Araucária, tapete de doações

Tapete de doações (foto: Divulgação)

Em pelo menos um santuário da Grande Curitiba, a celebração do Corpus Christi foi diferente ontem. No Santuário Nossa Senhora dos Remédios, o tradicional tapete decorado de serragens coloridas foi substuído por um tapete feito de roupas e alimentos que foram doados pela comunidade para os irmãos mais carentes. Com a mudança, aprovada pelo fieis, o Padre Antonio Portes, do Santuário, pretende incentivar ainda mais a doação para população carente do município.

Em Araucária, a celebração de Corpus Christi também marcou a despedida do bispo Dom Francisco Carlos Bach, que irá para outra arquidiocese.