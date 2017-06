Efeito Uber sustenta montadoras de veículos

Enquanto o movimento nas concessionárias não volta, o canal de vendas corporativas tem sido uma porta de saída da crise para as montadoras. As chamadas vendas diretas - modalidade que inclui, em sua maior parte, negócios com empresas, governo, taxistas e produtores rurais - são o motor por trás dos primeiros sinais de reação da indústria automobilística, sendo responsáveis por 37% do total de carros de passeio e utilitários leves vendidos nos cinco primeiros meses do ano.

O avanço desse tipo de venda é atribuído a contratos fechados com locadoras - só a Localiza e a Unidas compraram mais de 22 mil carros no primeiro trimestre -, assim como a movimentos de renovação de frota percebidos em alguns setores por conta da pequena melhora da atividade econômica no início do ano, em especial no campo.

Segundo Antonio Megale, presidente da Anfavea, que representa as montadoras instaladas no País, as vendas diretas de automóveis também ganharam um empurrão com o surgimento de um novo tipo de cliente corporativo: empresas que compram carros para alugá-los a motoristas de aplicativos de mobilidade como o Uber.