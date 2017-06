Coworking público começa a funcionar

Começam na próxima segunda-feira as atividades no Worktiba Barigui, o primeiro coworking público municipal do Brasil. Foram selecionados 11 projetos e 25 pessoas para desenvolverem ideias sociais ou ambientais no espaço no Parque Barigui.

As última regras de utilização do espaço foram repassadas em reunião ocorrida na última quarta-feirra. Estiveram presentes os representantes dos 11 projetos selecionados. O Worktiba é um projeto da atual gestão para estimular empreendedores a buscar soluções inovadoras para a cidade.

As 11 empresas selecionadas podem utilizar o espaço por cinco meses, renováveis por mais cinco, para desenvolver o projeto apresentado. Ações de apoio e consultoria para os projetos que também estão previstas e palestras para o público interno e externo.