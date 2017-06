Localização é principal ponto para valorização do imóvel

Rapidez na revenda e valorização ao longo do tempo. Essas são as principais vantagens de comprar um imóvel numa boa localização. Ainda que existam outros fatores que agreguem valor a um apartamento – como o projeto arquitetônico e a qualidade de acabamento – o diretor da Terrasse Engenharia e Construções, Jefferson Gomes da Cunha, defende que as características da região em relação à fluidez viária, silêncio, insolação e ventilação, segurança, arborização e infraestrutura de comércio e serviços são os principais pontos.

“Isso vale para qualquer cidade do mundo, a escassez de insumos faz o preço dos produtos aumentar. O mesmo vale para o imóvel “, argumenta Cunha.

Em Curitiba, em função de sua configuração urbanística, essa avaliação de localização pode variar ao longo de uma única via estrutural, com ocupação diversa em cada área limítrofe. Um exemplo é a Avenida João Gualberto que, até o trilho do trem pertence ao Cabral e depois ao Bacacheri/Boa Vista, trechos em que são praticados valores diferentes, pela diferença de custo entre os terrenos em cada região. “Hoje, o terreno compreende de 20% a 35% do custo direto da obra”, comenta Cunha.

As regiões do Batel/Água Verde/ Seminário /Vila Izabel, do Juvevê/Cabral/Ahú/Alto da XV e do Bigorrilho/Mussunguê (Ecoville) são os locais mais difíceis de se encontrar terrenos livres para construção.

O Batel lidera o ranking de maior preço médio do metro quadrado privativo para os apartamentos de um, dois, três e quatro dormitórios em Curitiba, entre R$ 10.794,00 e R$ 13.729,00, conforme o último levantamento realizado pela Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR).