Record prepara mudança nos seus jornais da manhã

A direção da Record, usando de cautela e muita elegância, tem procurado deixar como está o quadro de apresentadores dos seus programas, diante do inesperado afastamento do Marcelo Rezende. E assim deve continuar, até segunda ordem, com Luiz Bacci no comando do “Cidade Alerta”. Isto não significa, no entanto, que não se promovam mudanças pontuais, que se façam necessárias em outros horários, especialmente naqueles que estão com resultados abaixo do esperado. É o que tem acontecido, após o deslocamento do Bacci e a sua substituição por William Travassos, com as exibições da primeira edição do “Balanço Geral” e “SP no Ar”. Os dois observaram quedas importantes na audiência, perdendo quase que diariamente para o “Primeiro Impacto”, do SBT, o que chega a ser visto e entendido como um completo desastre. Por aí, sim, deve haver mudanças. A troca do Travassos pelo Tino Junior, decidida como alternativa para alterar a atual ordem dos números, deve se processar no decorrer desses próximos dias.

Desirée do Valle

Uma fortuna

Como Marcelo Rezende optou por um tratamento alternativo em vez convencional, que chegou a iniciar no Einstein, as despesas não estão mais sendo cobertas pelo seu plano de saúde. É ele quem está pagando tudo do próprio bolso. E não é pouco.

Destaque

A partir de julho, Julia Dalavia será mais acionada nas cenas de Os Dias Eram Assim. É quando entra em cena o drama de Nanda, sua personagem, e a luta contra a Aids.

Porta de entrada

A escalação de Paloma Duarte para a nova série do Rafinha Bastos, Eu, Ela e Um Milhão de Seguidores, no Multishow, é vista nos corredores do Projac como escala numa emissora da Globosat, antes de ser aproveitada em uma novela da Globo. Ela já está há 12 anos fora de lá, boa parte deste tempo contratada da Record

Prejuízo

A próxima edição do Teleton vai acontecer nos dias 27 e 28 de outubro. E se nada mudar até lá, uma campanha que não poderá contar com a audiência da televisão paga. O SBT, como se sabe, é integrante da Simba, ao lado de Record e Rede TV! e está metida nessa queda de braço com as operadoras.

Queda de braço...

Que tão cedo não deve chegar ao seu final. A disposição de continuar brigando e reivindicando aquilo que julgam ter direito promete continuar por tempo indeterminado. Edir Macedo e Silvio Santos, pelo menos, estão fechados e prometem ir até o fim na questão.

Falta definir

Será na primeira, mais tardar segunda semana de agosto, o lançamento do novo telejornal local da Record, em São Paulo, na faixa da noite. Mesmo dia em que a grade sofrerá outras alterações, inclusive com a estreia da reprise de Os Dez Mandamentos.

Detalhe

A Record ainda não tem apresentador para este seu novo telejornal. O que se sabe, e por aí já existe a certeza, é que será alguém de fora. A ideia é pegar alguém do mercado.

Em meio a tudo

Também é possível adiantar que, finalmente, entrou em pauta necessária discussão que visa a troca do cenário do Jornal da Record. O atual, que ao fundo tem uma escada que leva do nada a lugar nenhum, está em cartaz desde 2009.

Só alegria

A Globo foi na certeza ao acertar com Cao Hamburguer para Malhação. Desde sempre existiu a confiança de um retorno a altura do seu trabalho, no entanto, Viva a Diferença, além da coerência ao título, tem superado toda a expectativa. Os resultados registrados estão bem além daqueles que eram esperados.

Bate-rebate

 A Record ainda não bateu o martelo, mas já há quem aposte na mudança da estreia de Belaventura, na Record...

 ... Em vez de julho, como ainda se fala, poderá ficar para agosto.

 É de se louvar o esforço que Geraldo Luís tem feito para estar, quase o tempo todo, ao lado do Marcelo Rezende...

 ... Ele praticamente deixou a sua vida de lado...

 ... Só tem se afastado para viagens e gravações do seu programa na Record.

 A cenografia da Globo vai construir um presídio no Projac, necessário para as gravações da segunda temporada de Os Carcereiros.

 R. R. Soares vai investir ainda mais na compra de novos equipamentos para a usa RIT TV...

 ... O som e a imagem da sua emissora, graças aos investimentos que estão sendo feitos, já observaram melhoras bem importantes nos últimos dias...

 ... Outros religiosos, no entanto, continuam entregando esses cuidados a Deus..

 ... E Ele anda bem ocupado com outras tantas coisas.

C´est fini

Ainda é cedo e muita coisa ainda pode mudar, mas do jeito que está indo A Força do Querer, se não vier a ser o melhor, com certeza irá figurar entre os principais trabalhos da Juliana Paes na televisão.

O seu desempenho, ao contrário de outros, está bem convincente, até pelas características de uma personagem que ajudou na desmontagem daquele sorriso armado de sempre.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!