Grêmio vence o Fluminense outra vez e segue colado no líder do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio continua em alta no Campeonato Brasileiro. O time gaúcho venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira (15), no Maracanã, com direito a um golaço de falta de Edilson, e ficou a um ponto do líder Corinthians. O triunfo foi o quinto consecutivo dos gaúchos, sendo quatro pelo Brasileiro. Em sete rodadas, são seis vitórias e uma derrota que deixam o Grêmio com 18 pontos. O Fluminense, por sua vez, não vive um bom momento. A equipe dirigida por Abel Braga, que teve a volta de Richarlison ao time titular após pedir para não enfrentar o Palmeiras em função da sedutora proposta do clube paulista, perdeu o segundo jogo seguido e não vence há três rodadas. A partida válida pela sétima rodada ainda deixou o Fluminense com uma marca negativa diante do Grêmio. O time gaúcho venceu os três confrontos diretos em 2017 -os outros dois foram pela Copa do Brasil. São sete gols para os gaúchos e apenas um para os cariocas. A vitória do Grêmio começou a ser desenhada aos 7min do primeiro tempo, com um chute de Edílson da intermediária, acertando o ângulo direito de Júlio César. Três minutos mais tarde, Richarlison teve a chance de dar seu recado à torcida ao desviar para o gol após uma cobrança de lateral. Mas o juiz anulou corretamente o lance alegando impedimento. Na etapa final, o Fluminense foi para cima, mas esbarrou no bom sistema defensivo do Grêmio e quase não criou oportunidades para marcar. Como nos contra-ataques o Grêmio era perigoso, em um deles Fernandinho sofreu falta. Na cobrança, aos 34min, Luan acertou o canto direito de Júlio César, que ainda tocou na bola antes de ela entrar. Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, na segunda-feira (19). O Fluminense tentará a recuperação no clássico contra o Flamengo, no Maracanã, neste domingo (18). Será uma reedição da final do Campeonato Carioca, em que o time rubro-negro levou a melhor com duas vitórias. FLUMINENSE Julio César; Lucas, Henrique, Reginaldo; Léo (Lucas Fernandes); Norton, Wendel, Gustavo Scarpa (Pedro), Calazans; Richarlison, Henrique Dourado. T.: Abel Braga GRÊMIO Marcelo Grohe; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Maicon (Everton), Ramiro, Arthur; Pedro Rocha (Fernandinho), Luan. T.: Renato Gaúcho Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Elmo Alves de Rezende Cunha (GO) Cartões amarelos: Henrique, Mateus Norton, Calazans (Fluminense); Edilson, Fernandinho (Grêmio) Cartões vermelhos: Nenhum Gols: Edilson, aos 7min do primeiro tempo (Grêmio); Luan, aos 34min do segundo tempo (Grêmio)