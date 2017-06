'Tento honrar meu pai', diz Jordi Cruyff, agora treinador em Israel

ALEX SABINO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cruyff é uma marca, mais do que um nome. Ser uma grife não é algo que agrade a Jordi, 43. A citação representa seu pai, Johan, um dos maiores jogadores da história, revolucionário do futebol, morto no ano passado. Em 2017, ele completaria 70 anos. Nesta quarta (14), Jordi foi escolhido novo técnico do Maccabi Tel Aviv, de Israel. Será seu primeiro emprego profissional como treinador. Ele havia dirigido apenas o AVV de Volewijckers, uma equipe amadora da Holanda. A sério, o clube israelense será a primeira experiência. "Eu sei o que as pessoas esperam de mim. A expectativa existe, mas não vou deixar que me influencie. Tenho orgulho do que meu pai fez e de como ele é visto mesmo depois de sua morte. Tento honrar isso", afirma Jordi. Ele começa a trabalhar com o elenco em julho. Será uma tarefa e tanto. Trinta e três anos após ter chutado uma bola como profissional pela última vez, Johan Cruyff ainda é reverenciado com um dos grandes de todos os tempos. Vinte e um anos depois de deixar de ser técnico, é referência na profissão, o responsável pela escola Barcelona de jogar. Fora de campo, criou o Instituto Johan Cruyff, que oferece assistência a 300 mil jovens em 18 países. "Hoje estou acostumado, mas durante anos foi estranho ouvir as pessoas falando com idolatria do meu pai. Eu sei da importância que ele tem, mas na minha cabeça era apenas o meu pai. É estranho quando seu pai é uma lenda", explica o filho. A escolha de Jordi para dirigir o Maccabi Tel Aviv não é golpe de marketing. Ele trabalha no clube desde 2012 como diretor esportivo. Fez todos os cursos exigidos pela Uefa. Em janeiro, assumiu interinamente o cargo enquanto a diretoria procurava outro nome. Em nove partidas, ganhou oito e empatou uma. A receita que pretende empregar é a mesma que está em voga. O estilo de sair da defesa com toque de bola, sem balões para o ataque, movimentação rápida e troca de passes. É tudo o que Johan Cruyff idealizou e implantou no Barcelona na década de 1990. A receita que Guardiola tornou a mais sexy do futebol mundial a partir de 2008, no mesmo clube catalão. "Vejo que a visão que meu pai tinha de futebol se espalhou e está em muitos países. O que ele pensava se tornou consenso. Claro que Pep [Guardiola] ajudou a difundir esse pensamento. Os dois se davam bem e gostavam muito um do outro. Você nem vê mais goleiros chutando a bola para frente de qualquer jeito. Dão passes", diz Jordi. Segundo colocado no último Campeonato Israelense, o Maccabi Tel Aviv conseguiu vaga para a Liga Europa. O time é tratado como um laboratório para os treinadores, que saem do clube para trabalhos na Espanha, Inglaterra e Portugal. FORA DO FUTEBOL Talvez por não sonhar em ser técnico Jordi tenha se tornado um. Aos 20 anos, lesionado no joelho e ameaçado de não voltar a jogar, ele estudou administração em Barcelona. Ao se transferir para o Manchester United (ING), em 1996, matriculou-se em curso de pós-graduação em marketing. Enquanto ainda era atleta profissional, trabalhou no lançamento de roupas com a grife de Johan. Era o que seu pai queria. Ele exigia que o filho tivesse um plano B para o futebol. Talvez por isso, o holandês que nunca concluiu os estudos tenha criado a Universidade Johan Cruyff. A mesma experiência pessoal que o fez criar a fundação e também ajudar a crianças com necessidades especiais. Jordi conta que a ideia nasceu quando Johan jogava nos Estados Unidos e havia um garoto com Síndrome de Down que só observava as outras crianças jogarem futebol na rua. Ele chamou o menino para bater bola. Dias depois, quando voltou de viagem, viu que todos estavam juntos na mesma brincadeira. Se aquele garoto com Síndrome de Down era bom o bastante para trocar passes com Johan Cruyff, uma das maiores lendas do futebol, era o suficiente para ser integrado no resto da turma. Essa lição no futebol e na vida Jordi nunca esqueceu.