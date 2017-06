Exército russo pode ter matado líder do EI em bombardeio, diz ministro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa da Rússia afirmou nesta sexta-feira (16) que um bombardeado, em 28 de maio, pode ter matado o chefe do grupo Estado Islâmico, Abu Bakr Bagdadi. O bombardeio tinha como objetivo atacar uma reunião dos líderes do EI, em Raqqa, na Síria. Ainda está sendo verificado se o chefe do grupo foi morto no ataque. De acordo com o comunicado, o contingente militar russo na Síria recebeu no fim de maio informações sobre uma reunião dos dirigentes da organização Estado Islâmico na periferia de cidade. O encontro teria ocorrido para organizar comboios para a saída de combatentes de Raqqa por meio do corredor sul. A coalizão organizada pelos EUA, contudo, disse que não poderia confirmar o comunicado russo sobre a morte de Baghdadi.