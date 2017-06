Acidente grave envolve dois carros, dois ônibus e um caminhão no Tarumã

(foto: Rede News 24 Horas)

Um acidente grave envolveu dois ônibus, dois carros e um caminhão na manhã desta sexta-feira (16) na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã. Duas pessoas ficaram feridas. Uma foi atendida no local pelo Siate e outra encaminhada ao hospital.

Os ônibus envolvidos são da linha Tarumã e da linha Curitiba/Piraquara. Os bombeiros ainda estão no local para atendimento. O

Um dos ônibus biarticulado estava parado em um ponto de ônibus e um caminhão que vinha atrás dele desviou para a pista da esquerda para não o atingir, mas bateu de frente contra outro ônibus que vinha na direção contrária.