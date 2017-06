Ônibus atropela e mata pedestre em estrada da zona sul de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um pedestre morreu atropelado na manhã desta sexta-feira (16), em São Paulo. O acidente ocorreu na estrada de Itapecerica, na altura do número 5.170, em Capão Redondo, na zona sul da capital paulista. O corpo da vítima ficou preso embaixo do veículo. Cinco equipes dos bombeiros foram ao local para resgatar o pedestre. Os bombeiros utilizaram até um macaco hidráulico para retirar o homem das ferragens do ônibus, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) montou a operação siga/pare na pista contrária da estrada. Ainda segundo a CET, 343 pessoas morreram em 330 atropelamentos no ano passado em São Paulo. Em geral, os atropelamentos representaram 40,2% das 854 mortes no trânsito em 2016.