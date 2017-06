Dani Alves diz ter aconselhado Dybala a deixar a Juventus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Alves disse considerar o argentino Paulo Dybala "uma joia". Em entrevista ao "Esporte Interativo", o brasileiro revelou ter tido uma conversa com o argentino e o aconselhado a deixar a Juventus no futuro para se desenvolver. "(Dybala é) A joia. É um diamante que vai dar frutos. Eu já falei para ele que um dia, não sei quando, ele deve sair da Juventus, que isso vai melhorar ainda mais o que ele é", afirmou. Dybala foi um dos destaques da temporada da Juventus, que trouxe os títulos do Campeonato Italiano e da Copa Itália, além do vice-campeonato da Liga dos Campeões. O argentino balançou as redes 19 vezes em 48 jogos. O atacante está na Juventus desde 2015, quando o clube italiano desembolsou 32 milhões de euros para tirá-lo do Palermo. Recentemente, Dybala renovou seu contrato para até junho de 2022.