Homem é preso após avançar com faca em policiais no Parlamento britânico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Londres prendeu nesta sexta-feira (16) um homem que tentou avançar com uma faca em direção a guardas em uma entrada do Parlamento britânico. O suspeito tinha cerca de 30 anos e, segundo a agência de notícias Reuters, policiais usaram uma arma de choque para imobilizá-lo. A ação não deixou feridos e não há indícios de que seja relacionada com o terrorismo. "Não há razão para ficar em pânico, mas por favor continuem atentos", declarou a câmara baixa do Parlamento. Em março, um homem foi morto pela polícia após atropelar pedestres na ponte de Westminster e esfaquear um policial próximo ao Parlamento. O ataque deixou cinco mortos.