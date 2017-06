Ingressos para show do U2 no Brasil acabam em menos de 2 horas

(foto: Divulgação)

Os ingressos para o público em geral para o show do U2 no Brasil se esgotaram em menos de 2 horas. As informações são do site Tickets For Fun. A venda começou à 0h01 e se encerrou à 1h51 desta sexta-feira (16).



O grupo trará ao Brasil a turnê “The Joshua Tree” e se apresentará no dia 19 de outubro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Os ingressos custavam até R$ 1.360, valor referente ao Vip Gold Fan Pack.

Outro espaço VIP chegavam a custar R$ 1.250, referente à Red Zone. A compra dá direito ao acesso a Área VIP exclusiva, junto ao palco e com atendimento especial. Todo dinheiro arrecadado neste espaço será revertido para o fundo global de combate à AIDS na África.



No mais, os ingressos variavam de R$ 130 (meia-entrada para a arquibancada 2) a R$ 900 (inteira para o setor de cadeias superiores 1 e 2).



A pré-venda de ingressos para inscritos no site do U2 começou na quinta-feira (8), às 10h. Na madrugada de segunda-feira (12), uma segunda fase de pré-venda foi aberta para clientes Banco do Brasil com Ouro Card. A venda para o público geral foi aberta apenas hoje.