Festa da Tainha acontece até domingo em Guaratuba

Até domingo (18) acontece a tradicional Festa da Tainha de Guaratuba. A festa gastronômica que está em sua 14ª edição, começa às 19 horas no Mercado Municipal do Peixe. Além da Tainha, prato típico da festa, os guaratubanos e turistas terão atrações musicais como o 10º Festival da Canção, que acontece entre os dias 14 e 16. E em todos os dias da festa, haverá música ao vivo acompanhando o almoço e o jantar.

Parte da arrecadação da festa é tradicionalmente repassada para as crianças assistidas pela Entidade Tumy e neste ano, a arrecadação do binguinho e do show de prêmios, que acontece no domingo (18), será repassada para a Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais de Guaratuba (APADVG).