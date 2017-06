Em nota, Beto Richa diz que não foi notificado ainda de inquérito no STJ

(foto: Orlando Kissner/AEN)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou na quarta-feira (14) a abertura de mais um inquérito para investigar o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB). Em nota divulgada nesta sexta-feira (16), o governo do estado informou que Richa não teve acesso a essa denúncia e ainda não foi notificado da decisão do ministro Og Fernandes. A nota diz ainda que o governador ficou "perplexo" com a denúncia.

Richa e o conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia Mário Negromonte (ex-ministro das Cidades e ex-deputado federal) são alvos de duas investigações pedidas pelo vice-procurador-geral da República, José Bonifácio Andrada, com base nas delações premiadas de ex-executivos da construtora Odebrecht. Como os inquéritos são sob sigilo, não há detalhes.

Leia na íntegra a nota do governo:

“O governador Beto Richa não teve acesso a essa denúncia e ainda não foi notificado da decisão do ministro Og Fernandes. Mas de antemão garante que todos os recursos de suas campanhas de 2008, 2010 e 2014 tiveram origem lícita e em conformidade com a legislação vigente à época, conforme prestação de contas feita à Justiça Eleitoral. Diante disso, o governador recebeu com perplexidade a abertura da investigação. De qualquer forma usará o espaço de sua defesa para esclarecer todos os fatos e espera, com serenidade, que ao final desse processo a verdade e a justiça prevaleçam"