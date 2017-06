Superintendente de futebol do Atlético-MG chega confiante e com autonomia

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco mais de uma semana após perder seu diretor de futebol, Eduardo Maluf, que morreu por causa de um câncer no estômago, o Atlético-MG apresentou à imprensa seu novo superintendente de futebol. André Figueiredo está no clube há bastante tempo, desde 2004, mas sempre trabalhando na base. Desde a última, ele foi promovido para o futebol profissional. O então coordenador das categorias de base chega ao time de cima em um momento de pressão. Com apenas uma vitória em sete rodadas no Campeonato Brasileiro, o Atlético está na zona do rebaixamento. A pressão já em grande, em cima de jogadores e da comissão técnica. Nesta sexta-feira (16), na Cidade do Galo, André Figueiredo falou pela primeira vez com a imprensa sobre a nova função dentro do Atlético. Com autonomia total dada pelo presidente do clube, Daniel Nepomuceno, Figueiredo chega ao profissional bastante confiante na reação da equipe. O superintende do Atlético aposta no planejamento para o time reagir no Brasileirão e seguir brigando por títulos, nas demais competições. "Fui apresentado à comissão técnica e aos jogadores como superintende de futebol. A função é tocar o futebol no dia a dia e estou me sentindo muito bem, pois é o que já estou acostumado a fazer. Neste momento não se escolhe hora para trabalhar. Fui convocado pelo presidente e tenho de assumir a responsabilidade. E esse tipo de pressão no futebol já estamos acostumados e vai passar. Não vivemos um bom momento no Brasileiro, mas vai passar".