McDonald's quebra contrato e encerra parceria com o COI após 41 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O McDonald’s e o Comitê Olímpico Internacional (COI) encerraram a parceria de mais de 40 anos. A entidade confirmou nesta sexta-feira que o vínculo com a rede de fast food foi rompido. Tino Lumme, diretor de marketing do COI, confirmou a separação em entrevista à AP. Segundo ele, o McDonald’s “está buscando se concentrar em diferentes prioridades de negócios”. A rede de fast food era patrocinadora do COI desde 1976. A última renovação do contrato tinha duração de oito anos e iria até os Jogos de Tóquio, em 2020, incluindo a Olimpíada de Inverno em Pyeongchang, em 2018. Apesar de confirmar o término do contrato, o COI não falou sobre os valores que envolveram a quebra de contrato, pois os termos financeiros são confidenciais. O McDonald’s possuía direitos exclusivos dos serviços de varejo das competições organizadas pelo COI. A entidade disse que irá rever a estratégia em relação ao patrocinador de vendas antes de fazer uma substituição.