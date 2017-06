Barcelona anuncia Rivaldo ao lado de Ronaldinho em amistoso de lendas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) -O Barcelona confirmou nesta sexta-feira dois reforços para o próximo amistoso dos seus times de lendas contra o Manchester United. Rivaldo e Kluivert farão parte da equipe convocada por José Mari Bakero. Assim, Rivaldo se juntará a Ronaldinho no time que ainda conta com os brasileiros Belletti e Edmilson. O time ainda tem Angoy, Guzmán, Juan Carlos, Popescu, Nadal, Andersson, Déhu, Davids, Goikoetxea, Mendieta, Simao, Giuly e Julio Salinas. Do lado do Manchester United, nomes como Dwight Yorke, Ji Sung Park e Berbatov já confirmaram presença no Camp Nou. A partida entre os times de lendas das duas equipes acontecerá no dia 30 deste mês em Barcelona. Todos os lucros do duelo serão destinados ao projeto de luta contra o câncer infantil do Hospital San Juan de Dios. Apesar de ter sido "contratado" em janeiro deste ano, Rivaldo ainda não pôde atuar com o time de lendas do Barcelona. Ele ficou de fora do amistoso contra o Real Madrid em que Ronaldinho esteve em campo.