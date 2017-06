U2 anuncia show extra em São Paulo. Saiba com comprar ingressos

(foto: Divulgação)

Depois de os ingressos do show do U2 em 19 de outubro se esgotarem em uma hora e meia na madrugada desta sexta (16), a banda anunciou uma segunda data. O segundo show será no dia 21 de outubro também no Estádio Morumbi, em São Paulo.

O segundo show do U2 no Brasil também terá a abertura de Noel Gallagher com o seu High Flying Birds e os ingressos para o público geral começam a ser vendidos no dia 22 de Junho.

Haverá pré-venda para clientes Banco do Brasil com cartão Ourocard. Saiba mais aqui

Você pode ver os preços dos ingressos para o primeiro show, que devem se repetir no segundo aqui.