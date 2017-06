Destaques da programação (de 17 a 23 de junho)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 17 HBO, 22h. BONECO DO MAL Título original: The Boy Produção: EUA/2016 Direção: William Brent Bell Elenco: Rupert Evans, James Russell, Jim Norton, Lauren Cohan, Diana Hardcastle. Grata Evans é uma babá contratada para cuidar de um boneco cujos proprietários afirmam ser seu filho. Antes de sair de casa, o casal lhe dá uma lista de regras bizarras e avisa que se ela não seguir, o boneco pode se irritar. Mesmo um pouco assustada, Greta decide ignorar as orientações. - DOMINGO, 18 Telecine Pipoca, 20h. PETS - A VIDA SECRETA DOS BICHOS Título original: The Secret Life of Pets Produção: EUA, 2016 Direção: Yarrow Cheney, Chris Renaud Elenco: Danton Mello, Tiago Abravanel, Luis Miranda. Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado Duke, Max não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter acabado. Mas logo eles vão ter que pôr as divergências de lado quando um incidente coloca os dois na mira da carrocinha.... - SEGUNDA, 19 Maxprime, 22h10. EM BUSCA DA JUSTIÇA Título original: Jane Got A Gun Produção: EUA, 2016 Direção: Gavin O’Connor Elenco: Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor. Em algum lugar do Velho Oeste, Jane Hammond precisará da ajuda de seu ex-prometido para proteger o marido Bill dos Garotos Bishop, um bando de criminosos sedentos de vingança. - TERÇA, 20 Canal Brasil, 22h. MEU PAÍS Produção: Brasil, 2011 Direção: André Ristum Elenco: Rodrigo Santoro, Cauã Reymond, Paulo José. Marcos vive na Itália e retorna ao Brasil após a repentina morte do pai. Já no país, ele reencontra o irmão Tiago e descobre que tem uma meia-irmã portadora de distúrbios mentais. - QUARTA, 21 TCM, 22h. RESIDENT EVIL: O HÓSPEDE MALDITO Título original: Resident Evil Produção: EUA, 2002 Direção: Paul Anderson Elenco: Milla Jovovich, Stephen Billington, Eric Mabius, Michelle Rodriguez. Um misterioso vírus dissemina uma praga em um laboratório secreto. Uma unidade militar especial que é enviada para conter a epidemia terá que enfrentar zumbis, mutantes e até o supercomputador que controla o local. Baseado no jogo Resident Evil. Com Milla Jovovich (O Quinto Elemento). - QUINTA, 22 Telecine Cult, 20h10. CANÇÃO DA VOLTA Titulo Original: Canção da Volta Produção: BRASIL, 2016 Direção: Gustavo Rosa de Moura Elenco: João Miguel, Marina Person, Francisco Miguez. Julia (Marina Person) e Eduardo (João Miguel) formam um casal que se ama mas que precisa aprender a lidar com os problemas que surgem em seu caminho. O longo casamento dos dois é assombrado por fantasmas e é carregado com a responsabilidade que eles têm em criar seus filhos; ultrapassar os seus problemas... - SEXTA, 23 Maxprime, 22h.05 UM HOMEM ENTRE GIGANTES Título original: Concussion Produção: EUA, 2016 Direção: Peter Landesman Elenco: Will Smith, Alec Baldwin, Albert Brooks. Dr. Bennet Omalu (Will Smith), neuropatologista forense, diagnostica um severo trauma cerebral em um jogador de futebol americano e, investigando o assunto, descobre se tratar de um mal comum entre os profissionais do esporte. Determinado a reverter o quadro e expôr para o mundo a grave situação, ele trava uma guerra contra a poderosa NFL. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações