Trump confirma que está sendo investigado pela demissão de Comey

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou nesta sexta-feira (16) que está sendo investigado pela demissão do ex-diretor do FBI James Comey. Na quarta-feira (14), os jornais "Washington Post" e "New York Times" informaram que o conselheiro jurídico especial, Robert Mueller, está liderando um inquérito contra Trump, aberto alguns dias depois da demissão de Comey, em 9 de maio.

"Estou sendo investigado por demitir o diretor do FBI pelo homem que me disse que deveria demitir o diretor do FBI. Caça às bruxas!", publicou Trump na rede social Twitter, sem citar nomes.

Também na rede social, o presidente norte-americano já havia dito que a versão sobre a suposta obstrução da Justiça é falsa. "Eles inventaram uma história falsa sobre o conluio com a Rússia, não encontraram nenhuma prova, e agora falam em obstrução da Justiça sobre uma história falsa. Bacana", disse o presidente, referindo-se também a suspeitas de coordenação entre a campanha de Trump e o Kremlin.

O presidente tem usado o termo "caça às bruxas" com frequência para se referir ao trabalho de investigadores, promotores e jornalistas que questionam medidas adotadas pelo governo.

INVESTIGAÇÃO

Citando fontes anônimas, os jornais americanos dizem que importantes oficiais de inteligência concordaram em ser entrevistados sobre o tema por investigadores que estão trabalhando com Mueller. A tese de que Trump agiu para obstruir a Justiça já havia ganhado força na semana passada, após Comey dizer em depoimento no Senado que acredita ter sido demitido por Trump para minar a investigação do FBI sobre a Rússia.

Embora seja improvável que a investigação conduzida por Mueller leve o presidente a enfrentar alguma acusação criminal, a obstrução da Justiça pode constituir a base de um processo de impeachment. Qualquer passo desse tipo, porém, enfrentaria enorme obstáculo, uma vez que exigiria a aprovação da Câmara dos Deputados, controlada por republicanos.