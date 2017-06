Receita paga restituição do 1º lote do Imposto de Renda 2017 nesta sexta

FERNANDA BRIGATTI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal paga nesta sexta-feira (16) o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2017. Idosos e contribuintes com alguma doença grave ou deficiência física ou mental serão os primeiros a receber. Ao todo, serão depositados R$ 3 bilhões nas contas-correntes indicadas pelos contribuintes na declaração de ajuste anual. Esse valor será distribuído entre 1.636.218 contribuintes, dos quais 1.527.705 são idosos; os demais têm alguma doença grave ou deficiência. As restituições são o IR que os contribuintes pagaram a mais no ano passado e que será devolvido agora. O lote pago hoje inclui também quem saiu da malha fina de anos anteriores. Todos os valores são corrigidos pela Selic (taxa básica da economia).