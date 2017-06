Destaques da programação (de 17 a 23 de junho)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 17 Record, 23h30. ESQUADRÃO SEM LIMITES Título original: The Sweeney Produção: EUA, 2012 Direção: Nick Love Elenco: Ray Winstone, Ben Drew, Hayley Atwell, Steven Mackintosh, Paul Anderson. A história do lendário detetive Jack Regan e seu fiel parceiro George Carter, combatentes do crime em Londres, que não têm medo de quebrar as regras da lei. Com o aparecimento de uma impiedosa gangue e o reaparecimento de um velho inimigo, Regan e sua equipe terão de agir tal qual seus oponentes, ou seja, sem limites. - DOMINGO, 18 Globo, 14h18. REINO ESCONDIDO Título original: Epic Produção: EUA, 2013 Direção: Chris Wedge Elenco: Luísa Palomanes, Sérgio Cantú, Reginaldo Primo. O professor Bomba dedicou boa parte de sua vida às pesquisas por um povo de tamanho diminuto, que vive na floresta e cujos movimentos são rápidos demais para serem registrados pelo olho humano. Agora, após o falecimento de sua ex-esposa, sua filha Maria Catarina vai morar com ele. A adolescente não gosta nem um pouco de morar perto da floresta e das loucuras do pai e, quando está prestes a ir embora, acaba sendo envolvida no confronto entre os homens-folha e os boggans, os tais seres que seu pai tanto procura. - SEGUNDA, 19 Globo, 22h03. O ESPIÃO QUE SABIA DE MENOS Título orignal: Standoff Produção: EUA, 2015 Direção: Paul Feig Elenco: Rose Byrne, Bobby Cannavale, Miranda Hart e Jude Law Susan Cooper é uma despretensiosa analista de base da CIA e heroína não reconhecida por trás das missões mais perigosas da agência. Mas, quando seu parceiro sai da jogada, e outro agente fica comprometido, Susan se voluntaria para se infiltrar no mundo de um traficante de armas mortais e evitar um desastre global. - TERÇA, 20 SBT, 23h15. PREMONIÇÃO 5 Título original: Final Destination 5 Produção: EUA, 2011 Direção: Steven Quale Elenco: Nicholas D’Agosto, Emma Bell, Miles Fisher Sam tem um estranho pressentimento que as pessoas com quem trabalha e viaja com ele irão morrer num grave acidente. O pesadelo acaba acontecendo, mas graças a ele algumas conseguem se salvar do episódio, inclusive a sua namorada. O que eles não contavam era que o destino de todos já estava traçado e a morte irá ‘caçar‘ um por um até que estejam definitivamente liquidados. - QUARTA, 21 Band, 22h30. O DIA DEPOIS DE AMANHà Titulo original: The Day After Tomorrow Produção: EUA, 2004 Direção: Roland Emmerich Elenco: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Ian Holm. O climatologista Jack Hall descobre uma grande massa polar se deslocando que está prestes a desencadear uma gigantesca mudança climática capaz de afetar toda a população mundial. Enquanto isso, seu filho Sam está em uma Nova York atingida por uma chuva que dura mais de 3 dias seguidos. É o início de uma nova Era do Gelo no hemisfério Norte. Preso na cidade pela nevasca que chegou, Sam corre risco de vida pelas temperaturas congelantes. Com isso, Jack prepara uma expedição de resgate para salvar o filho. - QUINTA, 22 Globo, 15h12 A LENDA DE LONGWOOD Título original: The Legend of Longwood Produção: ALE/IRL/HOL, 2014 Direção: Lisa Mulcahy Elenco: Lucy Morton, Thekla Reuten, Fiona Glascott e Sean Mahon Mickey Miller é uma menina de 12 anos que vive na cidade de Nova York com sua mãe e o irmão. Apaixonada por cavalos, ela se muda para uma vila mística na Irlanda, onde descobre uma inesperada ligação com um feitiço de 300 anos sobre um misterioso cavaleiro negro. Lá, Mickey irá lutar para impedir um plano maligno e salvar uma manada de cavalos brancos. - SEXTA, 23 SBT, 23h15. ZÉ COLMEIA - O FILME Título original: Yogi Bear Produção: EUA, 2011 Direção: Eric Brevig Elenco: Tom Cavanagh, Anna Faris, T.J. Miller. O parque Jellystone, casa de Zé Colmeia e Catatau, há dez anos não traz lucros. Devido a isto, o prefeito Brown pretende fechá-lo e vender suas terras, de forma a incentivar sua campanha para governador. Ao saber disto, Zé Colmeia e Catatau unem forças com o guarda Smith e Rachel, uma cineasta que está rodando um documentário no parque, na tentativa de encontrar uma saída para salvar Jellystone. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.