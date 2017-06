Após ingressos esgotarem, U2 confirma segundo show em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda U2 acaba de confirmar mais um show em São Paulo em outubro. Além da apresentação marcada para 19 de outubro no estádio do Morumbi, com ingressos já esgotados, o grupo subirá mais uma vez ao palco, no mesmo endereço paulistano, dois dias depois, em 21 de outubro. Ingressos para a primeira apresentação na capital paulista, que começaram a ser vendidos nesta sexta (16), esgotaram em duas horas. Ambas as apresentações confirmadas na cidade terão a participação especial do cantor britânico Noel Gallagher, ex-Oasis, que agora se apresenta com a sua banda High Flying Birds. A turnê The Joshua Tree Tour 2017 celebra os 30 anos do álbum que vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo, que conta com hits como "Where the Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I've Looking For" e "With or Without You". Na última passagem do U2 pelo Brasil, em 2011, os irlandeses fizeram três shows no estádio do Morumbi com a turnê 360º Tour.