Chilena apresenta proposta pela Eldorado Brasil, da J&F, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arauco, unidade do grupo chileno Copec, apresentou uma proposta pela Eldorado Celulose, controlada pela J&F Investimentos. De acordo com o jornal "Valor Econômico", a Arauco fez uma oferta acima de R$ 11 bilhões de valor total do ativo, o que inclui a dívida de R$ 8 bilhões da fabricante de celulose. Conforme o informante, que pediu para não ser identificado porque os termos do acordo ainda são confidenciais, a Eldorado Brasil também é alvo de interesse da Suzano Papel e Celulose e da Fibria. Ambas foram atraídas pela possibilidade de significativa redução de custos decorrente da aquisição. Segundo o jornal, Suzano e Fibria analisam com mais receio os riscos do acordo de leniência firmado entre a empresa dos irmão Batista e o MPF (Ministério Público Federal), que ainda depende de aval do STF (Superior Tribunal Federal) e depois do TCU (Tribunal de Contas da União) As empresas não comentaram o negócio.