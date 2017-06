Joesley presta depoimento à PF em inquérito sobre Temer

(foto: Reprodução)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O dono da empresa de carnes JBS, Joesley Batista, prestou depoimento nesta sexta-feira (16) à Polícia Federal no inquérito que investiga o presidente Michel Temer por supostas corrupção e tentativa de "compra do silêncio" do ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e do corretor de valores Lúcio Funaro.

O depoimento, noticiado pelo site de notícias G1 e confirmado pela Folha de S.Paulo, foi prestado aos policiais federais do GINQ, grupo de policiais federais vinculados à direção-geral da PF destacados para atuar nos inquéritos que tramitam em tribunais superiores sobre autoridades com foro privilegiado.

Segundo o G1, a defesa do empresário afirmou que ele confirmou as informações prestadas anteriormente à PGR (Procuradoria Geral da República), com a qual fechou um acordo de delação premiada em abril passado. Em 7 de março, ele gravou uma conversa com Temer no Palácio do Jaburu.

Segundo o entendimento da PGR sobre o teor da conversa, na conversa Temer apoiou a iniciativa de Joesley para impedir que Cunha e Funaro fizessem uma delação premiada. Além disso, no mesmo inquérito é investigado um ex-assessor próximo de Temer, o ex-deputado federal Rodrigo Loures (PMDB-PR), que está preso em Brasília após ter recebido uma mala com R$ 500 mil em espécie da JBS.

Conforme decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), relator dos casos da Operação Lava Jato no tribunal, Edson Fachin, a PF tem como até a próxima segunda-feira (19) para encerrar o inquérito que investiga o presidente. A investigação foi aberta no dia 18 de maio, também por ordem de Fachin e a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. No mesmo inquérito, a PF encaminhou 82 perguntas a Michel Temer.

Após um pedido de adiamento de 48 horas do prazo para envio das respostas, Temer se recusou a responder as perguntas. Em manifestações anteriores, Temer e o Palácio do Planalto já negaram quaisquer irregularidades na relação com Joesley Batista. A assessoria de imprensa da JBS, a cargo da FSB Comunicação, não havia, até a publicação deste texto, confirmado o depoimento nem esclarecido quem são os advogados da defesa de Joesley.