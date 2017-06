Por patrocinador, Pelé prestigiará a abertura da Copa das Confederações

FÁBIO ALEIXO SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Pelé, 76, estará presente na abertura da Copa das Confederações, neste sábado (17), em São Petersburgo. A reportagem apurou que o ex-jogador estará na Arena Zenit para o jogo entre Rússia e Nova Zelândia a convite de uma fabricante de relógios -o Rei do Futebol é embaixador mundial da marca suíça Hublot, parceira da Fifa. Nesta sexta-feira (16), inclusive, Pelé fará participação em um evento da relojoaria na cidade de Moscou para inauguração de uma loja. Em São Petersburgo, não está prevista nenhuma aparição para a mídia ou entrevistas para o ex-atacante, ganhador de três Copas. Muito assíduo em eventos da Fifa durante a gestão de Sepp Blatter, entre 1998 e 2015, Pelé se afastou bastante da cúpula da entidade desde que o suíço Gianni Infantino assumiu a presidência, em fevereiro de 2016. O distanciamento se deu principalmente em virtude de seus problemas físicos e cirurgias às quais teve de ser submetido no quadril. As intervenções o impediram, inclusive, de participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto de 2016. Pelé era cotado como favorito para acender a pira olímpica e, de acordo com o comitê organizador da Olimpíada, chegou a receber convite. Porém, sob alegação de que não tinha condição física, não compareceu. O encarregado de acender a pira foi, então, o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. O tricampeão mundial de futebol limitou-se a carregar a tocha olímpica durante passagem dela por Santos (SP). Ele a empunhou no museu que leva seu nome, mas não se deslocou devido aos seus problemas físicos. Pelé trabalhou nas últimas semanas junto com a CBF. Do Rio de Janeiro, ele comentou as partidas da seleção contra a Argentina e a Austrália. O craque recebeu cerca de R$ 400 mil da confederação para trabalhar na transmissão dos jogos, que fazem parte de um projeto de comunicação da entidade que objetiva a produção e exibição dos amistosos da equipe. O Brasil não participa do torneio pela primeira vez desde 1995, quando ele era disputado na Arábia Saudita em outro formato e se chamava Rei Fahad -depois foi renomeado pela Fifa como Copa das Confederações, que reúne campeões continentais e o atual campeão mundial. A seleção tem quatro títulos do campeonato -venceu as últimas três edições. MARADONA Ao mesmo tempo em que Pelé se afastou da Fifa, Maradona, 56, que costumava ser desafeto da entidade, ganhou protagonismo e participou de diversos eventos graças à amizade com Infantino. Há, inclusive, a possibilidade de o argentino viajar a São Petersburgo, que também receberá a final do torneio que serve de preparação para a Copa do Mundo de 2018, a convite de um de seus patrocinadores pessoais. Em 2016, numa ação da mesma patrocinadora de agora, Pelé promoveu a Eurocopa da França em um evento com Maradona. A partida festiva contou com a presença de diversas lendas do futebol. Acostumados a se alfinetar, os dois trocaram apertos de mãos, abraços e trocaram elogios um ao outro. A Argentina também não participa da Copa das Confederações da Rússia. O único representante sul-americano é o Chile, que venceu a Copa América de 2015. Dos 12 estádios que serão utilizados na Copa de 2018, quatro estão à disposição no torneio que começa neste sábado. O que mais preocupa para o Mundial é o de Samara, que tem obras atrasadas.