Após problema na gravidez, Eliana comemora alta

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliana, 43, usou seu perfil no Instagram para revelar que recebeu alta temporária após ser internada por conta de um descolamento de placenta. Ela está grávida de uma menina, Manuela, com o diretor Adriano Ricco, 38. A apresentadora, que já é mãe de Arthur, 5, fruto do seu relacionamento com o produtor musical João Marcelo Bôscoli, 46, passará os últimos dias da gravidez na casa da mãe, em repouso absoluto.

"Notícia maravilhosa para começar bem o final de semana. Recebi uma alta temporária. Vim ficar 15 dias, de repouso absoluto, na casa de minha mãe e depois volto pra ter a Manu. Estou tão agradecida e feliz! Muito obrigada pela força, amor e carinho. Continuem orando por nós.", escreveu a apresentadora no Instagram.

Por conta da internação, que aconteceu no final de maio, Eliana está afastada do trabalho, sendo substituída por Patrícia Abravanel em seu programa dominical.