O clássico disco de 1984, Purple Rain, do cantor Prince, que morreu em 2016, vai ganhar uma reedição. Neste lançamento póstumo, que começará a ser vendido no dia 23 de junho, os fãs do cantor poderão ouvir algums músicas inéditas. Uma delas é a música "Father's Song", que teve um trecho de 90 segundos utilizado no filme musical Purple Rain.

Ouça a música Father's Song: