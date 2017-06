Rússia negocia realização de amistoso com o Brasil antes da Copa do Mundo

FÁBIO ALEIXO SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Brasil e Rússia estão muito perto de anunciar a realização de um amistoso antes da Copa do Mundo de 2018. O técnico Tite já demonstrou a vontade de jogar no país anfitrião da próxima Copa e os russos também querem ter um teste forte e receber uma seleção como a brasileira para aquecer o clima para o torneio. Segundo Vitaly Mutko, presidente do comitê organizador da Copa e da União Russa de Futebol, a federação local, as conversas estão muito adiantadas. "Nós queremos muito e o Brasil também, então é muito possível. Mas não posso ainda cravar a data. Estamos conversando bastante", disse o cartola à Folha de S.Paulo. "A União Russa tem planos para vários amistosos antes da Copa e sei que [Rússia e Brasil] estão conversando, mas não cabe a mim responder", afirmou Alexey Sorokin, CEO do comitê. As datas possíveis para a realização dos jogos seriam em novembro ou março. Em novembro, o Brasil deverá fazer uma partida em Londres. Já em 27 de março tem compromisso já agendado com a Alemanha em Berlim. O técnico russo, Stanislav Cherchesov, aprova a ideia do jogo mas diz não se intrometer nas negociações. "Apenas a federação pode responder sobre as negociações. Quando me perguntam se sim ou não sobre um jogo com o Brasil, eu digo que sim, quero jogar com o Brasil. Seria uma honra, muito útil para ganhar experiência", disse. Um amistoso entre Brasil e Rússia já havia sido cogitado para acontecer em junho deste ano para a inauguração do estádio Luzhniki, mas as obras ainda não estão totalmente concluídas e sua abertura será somente em outubro ou novembro.