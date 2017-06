Boxeador medalha de prata na Rio-2016 é desqualificado por doping

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CAS (Corte Arbitral do Esporte) anunciou nesta sexta-feira (16) que o boxeador russo Misha Aloyan perdeu a medalha de prata conquistada na Rio-2016. O lutador foi desclassificado por causa de doping. A decisão acontece após apelação do lutador para que a punição fosse revertida. Em dezembro do ano passado, o CAS já havia decidido punir Aloyan com a perda da medalha. Na final do peso mosca masculino (até 52kg), Aloyan foi flagrado no exame antidoping com a substância tuaminoheptane. O exame ocorrera no dia 21 de agosto. Na luta, o russo acabou derrotado pelo uzbeque Shakhobidin Zoirov, por 3 a 0. Apesar de anunciar a desclassificação de Aloyan, o CAS não anunciou se a medalha de prata será herdada por Yoel Finol (VEN) e Hu Jianguan (CHN), medalhistas de bronze na categoria.