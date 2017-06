Feto é encontrado morto em lixeira no oeste do Paraná

O feto de um menino que teria aproximadamente nove meses e estava com todas as partes do corpo formada foi encontrado morto em uma lixeira no Bairro Neva, em Cascavel, na região oeste do Paraná.

A criança foi encontrada por garis dentro de uma sacola plástica na manhã de hoje (16/06), ainda com o cordão umbilical. A Polícia Militar se dirigiu ao local em seguida e registrou a ocorrência, que será investigada pela Polícia Civil.

O feto foi recolhido pelo IML e os investigadores agora tentam identificar e localizar a mãe da criança. Quem tiver informações pode entrar em contato, anonimamente, pelo número (45) 99909-3842.