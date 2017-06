Aumenta a procura entre idosos por cirurgia plástica

Heloísa Valadão, 69 anos, balança os cabelos loiros que ultrapassam o ombro por dois dedos. Nenhum fio grisalho. O sorriso não revela rugas ou marcas de expressão. “Sou bem diferente da minha mãe quando tinha a minha idade”, pondera. Quando a própria mãe beirava as sete décadas de vida, “era cheia de cabelo branco, roupas longas que não mostravam nada do corpo”, lembra a professora de história, dentro de um vestido florido e decotado, justo ao corpo. Os vinte anos a menos que Heloísa aparenta são obra de exercícios físicos regulares, alimentação balanceada e nove cirurgias plásticas, que renovaram seios, rosto e barriga. E promete não parar a conta por aí.

Ela é o retrato de uma geração de idosos preocupados com estética, que buscam rejuvenescer com qualidade de vida. Segundo a cirurgiã plástica Ivanoska Filgueira, as histórias dos idosos que procuram procedimentos estéticos segue o mesmo enredo. “Geralmente são viúvos e divorciados que, após anos sozinhos, decidem procurar um novo amor. Dizem querer reconstruir a vida. Também é comum desejar uma aparência menos cansada, para demonstrar vigor frente ao mercado de trabalho”, enumera Ivanoska. Ela diz que após mudar o visual, é comum os pacientes relatarem aumento no número de relações sexuais.

“A pessoa se olha no espelho e vê alguém mais bonita, jovem. Eleva a autoestima, é uma sensação de confiança, de ficar confortável com o próprio corpo”, analisa Filgueira.

É o caso de Heloísa Valadão, personagem do início do texto. Após a morte do marido, com quem foi casada por 34 anos, encontrou na cirurgia plástica um apoio na busca por um novo companheiro. “Quando você começa a envelhecer e está sozinha, a questão da sua aparência bate muito forte. A cirurgia plástica me fez ter mais ânimo com a vida. Me senti mais bonita, atraente. É natural”, pontuou.

A forte presença do público da terceira idade nos consultórios também se explica com o aumento da expectativa de vida no Brasil. Hoje. um brasileiro vive em média 78 anos - cinco anos a mais que na última década. Segundo o IBGE, serão 58,4 milhões de pessoas com mais de 65 anos no país em 2016. Contingente considerável de pessoas em busca de bem estar e aparência jovial.

Perfis diferentes

Ivanoska Filgueira explica que o público da terceira idade que busca por cirurgias plásticas manteve cuidado com o corpo durante a vida inteira. “Raramente alguém que não se cuida desde a juventude se torna vaidoso quando chega à velhice”, observa a cirurgiã. Heloísa, por exemplo, aliou a dança com a natação por três décadas.

O tipo de cirurgia realizado é diferente quando comparado idosos com os pacientes jovens. Enquanto os mais novos buscam a retirada de gordura com a lipoaspiração, os idosos focam em procedimentos que melhorem a flacidez da pele, efeito comum após a passagem do tempo.

Confira as cirurgias plásticas mais procuradas por idosos de acordo com Ivanoska Filgueira:

Lifting facial

Mais procurado por mulheres, é usado para reacomodar os tecidos nos lugares de origem, suavizando efeitos causados pelo tempo e gravidade.

Mamoplastia redutora e Mastopexia

Outra com muita procura por idosas. Como os seios “caem” com o tempo, os procedimentos removem o excesso de gordura e reduzem o tamanho das mamas, além de “levantar” os seios.

Abdominoplastia

Remoção do excesso de gordura no abdômen

Olhos e Pálpebras

Correções mais procuradas por homens, que buscam deixar a expressão do rosto mais suave