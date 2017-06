Rússia diz que pode ter matado líder do Estado Islâmico na Síria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa da Rússia afirmou nesta sexta-feira (16) que um bombardeio, em 28 de maio, pode ter matado Abu Bakr al-Baghdadi, líder da organização terrorista Estado Islâmico (EI). O bombardeio tinha como objetivo atacar uma reunião dos líderes do EI, em Raqqa, autoproclamada capital da milícia na Síria. Ainda está sendo verificado se Baghdadi foi morto no ataque. De acordo com o comunicado, o contingente militar russo na Síria recebeu no fim de maio informações sobre uma reunião dos dirigentes da organização EI na periferia de cidade. "No dia 28 de maio, após drones serem usados para confirmar a informação no local e horário da reunião de líderes do Estado Islâmico, entre 0h35 e 0h45, forças aéreas russas lançaram um ataque no ponto onde os líderes estavam localizados", afirmou o comunicado. "De acordo com informações que agora estão sendo checadas por meio de diversos canais, também estava presente na reunião o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, que foi eliminado como resultado do ataque." O encontro teria ocorrido para organizar comboios para a saída de combatentes de Raqqa por meio do corredor sul. De acordo com a agência de notícias russa RIA, o chanceler Sergei Lavrov disse que o país não tem 100% de certeza de que Baghdadi morreu no bombardeio. A coalizão liderada pelos EUA, que dá apoio a uma campanha de grupos árabes e curdos para expulsar o EI de Raqqa, disse que não poderia confirmar o comunicado russo sobre a morte de Baghdadi.