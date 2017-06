Federação define data para segundo jogo da final do Pernambucano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Pernambucana de Futebol definiu a data para segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano. O duelo decisivo acontecerá no próximo dia 28, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro. O calendário apertado transforma o Campeonato Pernambucano de 2017 em um dos mais longos da história. A primeira partida da final foi disputada em 7 de maio, quando Sport e Salgueiro empataram em 1 a 1. O imbróglio no calendário se formou por dois motivos. Primeiro, desde a primeira partida da final do Pernambucano, o Sport viveu uma sequência de 11 jogos por cinco competições diferentes: Nordestão, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, além do próprio Estadual. E recebe nesta quarta (14) o São Paulo pela Série A. Neste período, não teve sequer mais que cinco dias de descanso entre um jogo e outro, nenhuma semana cheia. Assim, a única data possível para o jogo contra o Salgueiro foi 18 de junho. O dia, no entanto, era o mesmo em que o Sport enfrentaria o Vitória, pela Série A, e o Salgueiro jogaria contra o Cuiabá, pela Série C. Dessa maneira, a final do Pernambucano teve que ser adiada.