Morre ex-vocalista do Cavaleiros do Forró, Eliza Clívia, aos 37 anos, em acidente de trânsito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na tarde desta sexta (16) a cantora paraibana Eliza Clívia, 37, que foi vocalista da banda Cavaleiros do Forró durante 10 anos. Segundo a Padang, produtora da banda, Eliza estava em um carro com o marido e outras três pessoas no centro de Aracaju, capital do Sergipe, quando o veículo foi atingido por um ônibus. Segundo o portal de notícias "G1", o marido da cantora, Sergio Ramos, também morreu. As outras pessoas foram encaminhadas para um hospital da cidade. Os fãs da cantora usaram a última publicação dela no Instagram, feita no início da tarde, para se despedir: "Eternamente em nossos corações, muito triste com essa notícia!", escreveu um internauta. Eliza foi vocalista do Cavaleiros do Forró entre 2003 e 2013. Passou outros 5 anos na banda cavalo de Aço e estava em carreira solo desde o início do ano.