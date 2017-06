Morre aos 87 anos o ex-chanceler alemão Helmut Kohl

O ex-chanceler Helmut Kohl, que governou a Alemanha entre 1982 e 1998, morreu nesta sexta-feira (16), aos 87 anos, em sua casa de Ludwigshafen, no Sudoeste do país, informou seu partido, a União Democrata-Cristã (CDU).

Kohl foi o chanceler que por mais anos governou a República Federal - quatro legislaturas - e o artífice da reunificação alemã, após a queda do muro de Berlim em 1989.

"Estamos de luto. Descanse em paz", escreveu o CDU em seu perfil no Twitter.

A União Social-Cristã (CSU) também se expressou pelo Twitter: "Estamos de luto pelo ex-chanceler. Kohl era um grande estadista, as suas conquistas para o nosso país são incalculáveis".

O ex-chanceler encontrava-se, desde 2008, afastado da atividade pública, em cadeira de rodas, após cair de uma escada e sofrer um traumatismo cranioencefálico.

Kohl se destacou na política nacional em 1976, quando se tornou chefe da oposição e chegou à chancelaria em 1982, após ganhar uma moção de censura contra o então chefe do Executivo alemão, o social-democrata Helmut Schmidt.

Um ano depois, foi ratificado pelas urnas no posto de chanceler e se manteve no cargo até 1998, quando foi derrotado pelo social-democrata Gerhard Schröder, que se aliou com o Partido Verde pela primeira vez para recuperar o governo da Alemanha.