Ex-campeão do UFC é internado em estado grave após acidente

(foto: Divulgação/ UFC)

Ex-campeão dos meio-médios do UFC, Matt Hughes sofreu um acidente de trânsito nesta sexta-feira (16/06), no estado de Illinis, nos Estados Unidos, e está internado em estado grave. O ex-atleta, segundo informações do canal ESPN, o caminhão em que Hughes estava colidiu com um trem em movimento.

Dana White, presidente do UFC, está em contato com a família do lutador de 43 anos e em viagem ao centro médio para onde Hughes foi levado. Ele teria sofrido um trauma na cabeça e teria se acidentado quando ajudava um amigo.

Membro do Hall da Fama do UFC desde 2010, Hughes foi duas vezes campeão do peso meio-médio do UFC ao derrotar Carlos Newton e Georges St. Pierre no UFC 34 e depois no UFC 50.

Aposentado desde setembro de 2011, ele assumiria mais tarde o cargo de vice-presidente de desenvolvimento de atletas e relações governamentais do UFC. No entanto, foi demitido em dezembro do ano passado em parte da reestruturação da gestão do Ultimate. Recentemente, inclusive, chegou a cogitar voltar ao octógono, especulando-se um confronto contra o brasileiro Royce Gracie, que possui contrato com o Bellator.