Flamengo anuncia renovação de contrato com Réver até o fim de 2019

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (16) a renovação de contrato do zagueiro Réver. De acordo com o próprio clube, o capitão fica no elenco até o fim de 2019. Revelado pelo Paulista de Jundiaí, clube pelo qual foi campeão da Copa do Brasil de 2005, o defensor passou por Grêmio (2008 a 2010), Wolfsburg (2010), Atlético-MG (2010 a 2014) e Internacional (2015 a 2016), antes de chegar ao Flamengo por empréstimo em 2016. No clube rubor-negro, faturou o Campeonato Carioca 2017. O defensor foi ainda o responsável pelo primeiro gol oficial da Arena Ilha do Urubu, estádio que será utilizado pelo clube na Ilha do Governador entre 2017 e 2019. O lance aconteceu na quarta-feira, em vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro.