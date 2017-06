Fundador e presidente emérito da Marcopolo, Paulo Bellini morre aos 90 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dos fundadores e presidente emérito da Marcopolo S.A, o empresário Paulo Bellini, 90, morreu nesta quinta (15) em Caxias do Sul, sua cidade natal. Ele estava internado desde a semana passada em um hospital da cidade. A causa da morte não foi divulgada. Formado em contabilidade, ele fundou em 1949 com oito sócios e 15 funcionários a Nicola & Cia. Ltda. Em 1971, a empresa mudou o nome para Marcopolo. Foi uma das primeiras indústrias brasileiras a fabricar carrocerias para ônibus, que inicialmente eram de madeira. Nos anos 1960, o executivo vislumbrou o mercado internacional. Em 1961, realizou a primeira venda ao Uruguai. A partir daí, as exportações foram crescendo até que, na década de 1990, teve início o processo de internacionalização, que resultou na multinacional brasileira, que hoje mantém operações em 11 países (África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Egito, Estados Unidos, Índia, México) e vendas já realizadas para mais de cem outras nações. Em sua trajetória ao longo de 67 anos na Marcopolo, Bellini exerceu funções em diversas áreas da empresa. Tornou-se diretor-presidente em outubro de 1969 e foi eleito presidente do Conselho de Administração da Marcopolo, em 2006, posição que ocupou até 2012, quando foi nomeado presidente emérito. Apaixonado pela Serra Gaúcha, ele comemorou os seus 90 anos em janeiro numa festa para 800 convidados no Centro de Eventos da Festa da Uva. Na tarde desta sexta (16), o corpo do empresário foi cremado em Caxias do Sul.