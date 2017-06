Congressista permanece internado e poderá passar por outras cirurgias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder republicano na Câmara, Steve Scalise, 51, ferido nesta quarta (14) durante um treino para uma partida beneficente de beisebol, permanece em estado crítico, informou o MedStar Washington Hospital Center. O médico Jack Sava, diretor de traumatologia do hospital, disse que várias operações controlaram o sangramento e os sinais vitais da Scalise se estabilizaram. Sava disse que o congressista respondeu aos membros da família enquanto ainda estava sedado. Mas ele permanecerá no hospital por "um período considerável de tempo" e poderá passar por outras cirurgias. Scalise foi vítima de ferimentos em órgãos internos, teve ossos quebrados e hemorragia grave depois de ser alvejado no quadril. O médico acredita que há centenas de fragmentos de bala na pelve e que o corpo médico decidiu por não removê-los no momento, pois isso pode causar mais danos do que melhoras.